記者会見するEUのコスタ大統領＝19日、ブリュッセル（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）のコスタ大統領は18〜19日のEU首脳会議で、ウクライナ侵攻を続けるロシアとの外交ルートを開くよう、自身の補佐官に指示したと明らかにした。EU筋によると、コスタ氏の補佐官は既にロシア側と電話で短時間協議。ロシアとウクライナ間の和平交渉に、EUがより積極的に関与すべきだとの声が、一部加盟国から高まっていた。