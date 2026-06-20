今夜6月20日23時30分放送の『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（日本テレビ系）は、マイケル・ジャクソンの魅力を深掘り。Travis Japan・宮近海斗ら若き4人のアーティストが“キング・オブ・ポップ”への愛を語り尽くす。【写真】『サクサクヒムヒム』より佐久間大介現在、マイケル・ジャクソンの波乱に満ちた人生を描く映画『Michael／マイケル』が公開中。没後17年を迎えた現在もなお、多くの人々を引き付けてやまない「