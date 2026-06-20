歌手の平原綾香が18日にInstagramを更新。お菓子の食べ方の“家庭内ルール”を写真で披露した。【写真】「ホントに可愛い」平原綾香、驚きのお菓子の食べ方平原が投稿したのは自身のソロショット。写真には、丸いせんべいを割らずにそのまま口に入れた状態でカメラを見つめる彼女の姿が収められている。投稿の中で平原はせんべいの食べ方について「こういうお菓子って絶対こうして食べなきゃいけない決まりがあると思って生