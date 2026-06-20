日向坂46元メンバーでタレントの影山優佳が17日にInstagramを更新。現役のサッカー日本女子代表選手とのオフショットを公開した。【写真】影山優佳のメイド姿芸能界ずい一のサッカー通で知られ現在開催中の「FIFAワールドカップ2026」北中米大会も、現地からレポートしている影山。この日は、「唯ちゃん梨紗ちゃんに会えました」と、サッカー日本女子代表でマンチェスター・シティWFC所属の長谷川唯と同じくサッカー日本女子代