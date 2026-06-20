松村北斗が主演する7月期のドラマ『告白−25年目の秘密−』（日本テレビ系／毎週土曜21時）より、メインビジュアルが解禁された。また、初回放送日は7月11日と決まった。【写真】松村北斗が31歳にドラマ『告白』現場でサプライズ「これだけやってもらったら嬉しいですよ！」本作は、純愛と狂気のはざまを描くラブサスペンス。「野瀬化粧品」総務部に勤務する主人公・雪村爽太（松村北斗）は、野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年