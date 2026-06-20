岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演する金曜ドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』の最終回が19日に放送され、31年前の両親殺害事件の真犯人が判明し、驚きの展開を迎えると、ネット上には「人間不信になる」「苦しすぎる」「救いがない」などの声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】兄弟も衝撃を受けた“真犯人”『田鎖ブラザーズ』最終回より31年前の事件の全貌が、ふみ（仙