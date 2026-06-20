きょうの東京８Ｒで良血馬対決が実現する。ダーリングハースト（牝３歳、美穂・宮田敬介厩舎、父エピファネイア）は日本のダート王、フォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）の妹になる。忘れな草賞９着以来の復帰戦だが、今回も兄が主戦場の砂上ではなく、自己条件で再び芝に矛先を向けてきた。一方、アナザーフェイス（牡３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父エピファネイア）は昨年の天皇賞・秋を勝