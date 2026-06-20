２００６年に放送されたＴＢＳ系愛の劇場「病院へ行こう！」で主演を務め、現在は短大に通っているタレントの六車奈々（５２）。校内で撮影した写真をアップした。２０日までに自身のインスタグラムを更新し「なんだかんだで、前期もあと１か月ほどで試験。本当に驚くほど早いわぁ」と時の早さにビックリ。六車は２５年４月に短大「愛国学園」に入学し、栄養士を目指している。社会人になっての学びに心を躍らせる。「そして