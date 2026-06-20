◆◆◆【写真】この記事の写真を見る（12枚）重心は「急に」に置かれている映画『急に具合が悪くなる』の英題は、「All of a sudden」となっている。これは、独自に考えられたタイトルというわけではないだろう。映画のラストシーンでは、「soudain」というフランス語のタイトルがあらわれ、英題はむしろ、その意味を尊重したうえで付けられたものであることがわかる。All of a sudden、soudain、突然、急に。そして、ここから