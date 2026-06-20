〈なぜ石田三成は「七将襲撃事件」で加藤清正ら秀吉子飼いの武将から襲われたのか？ その背景には朝鮮で戦った武将たちの秀吉への怒りがあった〉から続く前回に続いて、歴史学者の本郷和人氏が「七将襲撃事件」の原因を探る。そこから見えてくるのは、「豊臣システム」を疑わない石田三成とそのシステムを何が支えているのかを理解していた加藤清正ら秀吉子飼いの武将たちの対立である。本郷氏の最新刊『インテリジェンス関ヶ