21世紀を「戦争の世紀」に変えつつある“元凶”の1人が、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相（76）だ。なぜ、世界はこの男に振り回されるのか？ 生い立ちや内在的思考、政治信条など多面的な角度から、中東在住のジャーナリスト・曽我太一氏がレポートする。【画像】テルアビブで行われたデモ。ネタニヤフ首相の顔に「失敗した」と書かれている◆◆◆ネタニヤフ＝神が与えた1948年5月1