きょう20日放送のタモリが出演するNHKの人気番組『ブラタモリ』（毎週土曜後7：30〜）は京都・平安神宮を訪れる。【番組カット】平安神宮で…笑顔のタモリ 町歩きの達人・タモリが“ブラブラ”歩きながら、 知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫る「ブラタモリ」。今回の舞台は平安神宮。なぜ明治に誕生したのか、そして京都に何をもたらしたのかに迫る。平安京にあった建物を再現した社殿に琵琶湖疏水の水を活用した壮大