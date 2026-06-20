〈「結婚願望はなくなりました」SNSで筋肉を露出しすぎてアカウント停止、DMで男性から下半身丸出しの画像を送られることも…筋肉ギャルが明かしたインフルエンサーの“ヤバすぎる裏事情”《YouTube収益を暴露》〉から続くハイブリーチの髪に小麦色の肌、ムキムキに発達した全身の筋肉――まるで格闘ゲームのキャラクターが現実に現れたかのような風貌で、SNSを中心に人気を博すインフルエンサー・さくら氏。筋トレ漬けの日々の