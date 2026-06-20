梅雨前線の活動が活発になりそうです。この週末は本州付近の広い範囲で梅雨本番の大雨になるおそれがあります。あすにかけて前線や低気圧が本州付近を進みそうです。南から梅雨末期レベルの非常に暖かく湿った空気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定になり、前線の活動が活発になるでしょう。けさ、中国地方・四国から東海にかけてかかっているまとまった雨雲は東へと進みそうです。関東は午前中からにわか雨の所があります