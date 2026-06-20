TBS系トーク番組『A-Studio＋』（後11：00）が19日に放送され、MCの笑福亭鶴瓶（74）が、息子で俳優の駿河太郎（48）に対して「悪いな」と思っていることを明かした。【写真】衝撃の2ショット…笑福亭鶴瓶、息子・駿河太郎と“親子サーフィン”この日のゲストは俳優の本木雅弘（60）。14年ぶりの登場となる今回は、還暦を迎えた本木の素顔に迫る内容となり、長男・UTA（28）や映画関係者、旧友らの証言から“父としての顔”や