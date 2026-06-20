4会合ぶり利上げに踏み切った日銀政策金利は31年ぶり1％に日本銀行は6月16日、昨年12月以来、半年ぶりの利上げに踏み切り、政策金利を0.75％から1.00％に引き上げた。政策金利1％は1995年以来、31年ぶりの水準だ。日本経済の環境は、トランプ関税実施や米国、イスラエルのイラン攻撃による中東情勢の不安定で今年の春から緊迫していた。第一は物価の上昇だ。ホルムズ海峡の封鎖により原油の輸入が大幅に減少し、原油価格の