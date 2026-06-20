米Google（グーグル）は、Pixelスマートフォン向けに提供している「Android ペアレンタルコントロール」を、「Android 17」にアップデートされる全てのデバイスに拡大するほか、米国のデジタルウェルビーイングファンド（U.S. Digital Wellbeing Fund）に5000万ドル以上に増額する。 Android ペアレンタルコントロールは、デバイス内蔵の機能制御と「Google ファミリー リンク