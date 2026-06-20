旭川市で女子高校生を橋から転落させ殺害した罪などに問われている内田梨瑚被告（23）の裁判では、2026年6月22日に判決が言い渡されます。5月28日には、女子高校生の監禁に関わり、少年院送致され保護処分になった少年が証人として出廷しました。 少年への証人尋問 少年は、女子高校生が橋の上で全裸になり、欄干に座っているときにビデオ通話をした当時の状況を証言しました。・（女子高校生が暴行を受けて神居古潭に行ったこ