旭川地方検察庁は2026年6月19日、モンゴル国籍の特定技能実習生バンズラグチ・バヤルマグナイ被告（22）を、強盗致傷や逮捕監禁致傷などの罪で起訴しました。起訴状などによりますと、バンズラグチ被告は2026年5月10日午後3時半ごろ、北海道上川郡の空き地で、面識がない会社員の男性に包丁を突きつけ「黙ってないと殺すぞ」「200万円出せ」などと脅したうえ、男性の服をひも状に裂いて腕と足を縛り、男性の車のトランクに監禁。男