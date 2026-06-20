久保は欠場見込みなだけに、中村にかかる期待は大きい(C)Getty Imagesサッカー日本代表は現地時間6月20日、北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグ第2戦でチュニジア代表と対戦する。初戦引き分けの日本と、黒星を喫しているチュニジア、両国にとって極めて重要な一戦だ。特にチュニジアはグループリーグ突破に向け後がない状況だけに、必勝を期して臨むゲームとなる。【動画】中村敬斗の右足！小川航基のヘディング！！