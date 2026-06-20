1軍で理想的な形で結果を出せなかった小田。しかし、首脳陣には課題がしっかりと見えていた(C)萩原孝弘非凡なミートセンスが活かせずに、力負けを繰り返した日々昨秋のドラフトで1位指名を受け、DeNAベイスターズに入団した小田康一郎。春先こそ、いわゆるプロの壁にぶつかっていた若武者だが、ファームで研鑽を積んだ結果、交流戦の真っただ中であった6月7日に1軍へと昇格した。【動画】2軍戦では非凡な才能を発揮！ハマのド