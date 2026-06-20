なぜ人々は宝くじを買ってしまうのか。オックスフォード大学数学研究所教授のマーカス・デュ・ソートイさんは「宝くじは、購入者全体が必ず損をするよう設計されている。それでも人が買ってしまうのは、確率を理解できない弱点があるからだ」という――。（第1回）※本稿は、マーカス・デュ・ソートイ『世界のエリートが学んでいる数学的思考法』（SB新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／y-studio※写真はイメー