天皇、皇后両陛下は6月13日から26日まで、国賓としてオランダとベルギーを公式訪問している。皇室史に詳しい島田裕巳さんは「それに先立つ11日の記者会見において、皇族数確保策について異例の発言をされたが、そこに今上天皇の『怒り』があるといわれている」という――。即位礼正殿の儀（2019年10月22日）（写真＝首相官邸／CC-BY-4.0／Wikimedia Commons）■今上天皇の静かな「怒り」の原因「天皇がお怒りになった」6月11日、天