◆米大リーグカブス―ブルージェイズ（１９日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス・鈴木誠也外野手（３１）が本拠のブルージェイズ戦に「４番・ＤＨ」でスタメン出場し、１回の適時二塁打に左前安打、三塁強襲安打と５月２９日以来の３安打固め打ちを見せ、打率も２割６分９厘まで上がってきた。鈴木は１回１死二、三塁でブルージェイズの右腕エースのガウスマンの２―２からの９４・８マイル（約１５２・５キ