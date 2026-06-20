◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＤ組第２戦米国２―０オーストラリア（１９日、シアトル競技場）ＦＩＦＡランク１７位の米国が同２７位のオーストラリアに２―０で勝利した。先手を取った。前半１１分にバログン（モナコ）が左サイドをドリブルでえぐると、中央に出したパスがオーストラリアＤＦバージェス（スウォンジー）に当たり、オウンゴールを誘発した。その後も攻め続け、前半終了間際の同４３分には右サイド深い