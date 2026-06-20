「ヤクルト９−２広島」（１９日、神宮球場）ミスにミスが重なり、出ばなをくじかれた。広島はリーグ戦再開初戦で敵地に乗り込むも、まさかの９失点大敗。攻撃でのけん制死から流れを失い、直後の守備で送球ミスが相次いだ。一気に５失点し、新井貴浩監督は「ミスが絡むと大量失点につながる」と表情を変えることなく、振り返った。０−０の四回に先発・ターノックが無死一、三塁のピンチを招くと、前進守備で遊撃手・小園が