広島のドラフト１位・平川蓮外野手（２２）が１９日、廿日市市の大野練習場でリハビリを開始した。１３日・楽天戦で右手首痛を訴え、六回の守備から交代。有鉤骨骨折と診断され、１７日に広島市内の病院で「骨片摘出術」を受けた。右手から右肘付近までギプスでがっちりと固定されていた。「早く治すには、もう手術がベストという選択だった」。初めての手術にも迷いはなかった。違和感を抱いたのは、六回の３打席目、初球の