こちらのお店では、名物ビフテキをはじめ、ハンバーグや煮込み、小皿料理などをリーズナブルに楽しめるのが魅力!肉を推しているだけあって、店内には肉肉しさ全開のパワフルなメニューがずらり。今回はビフテキや、からあげグランプリ金賞受賞経験のあるハンバーグ唐揚げなど名物メニュー中心に〆のラーメンまで堪能してきました! まずは名物肉メニューで乾杯！ 『名物ビフテキ』