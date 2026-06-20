「ＤｅＮＡ３−１１阪神」（１９日、横浜スタジアム）阪神は１３安打１１得点で大勝。ヤクルトと並び首位に再浮上した。佐藤輝明の先制適時二塁打を皮切りに初回一挙５得点。坂本誠志郎、森下翔太、２打席連続アーチの大山悠輔と計４本塁打で２試合連続２桁得点。先発の村上頌樹は７回３失点で６勝目を挙げた。試合後、藤川球児監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−リーグ再開初戦、初回の攻撃から５得点。「い