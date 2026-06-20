阪神の伊藤将司投手（３０）が１９日、先発する２０日・ＤｅＮＡ戦（横浜スタジアム）で、チームを勝利に導く投球を誓った。リーグ戦再開２戦目を託された左腕。「やることは一緒。しっかり自分の投球ができたらいい」と、慣れ親しんだ横浜で今季初勝利を誓った。この日は練習前にマウンドに立ち、傾斜や土の硬さなどを入念に確認。その後は強めのキャッチボールやダッシュなど、じっくりと汗を流して登板に備えた。前回１１日