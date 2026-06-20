私はスミレ。部活でのトラブルについて話し合うため娘アイと学校へ行くと、相手はお父さんも来ていました。しかもそのお父さんは、娘が部活でふざけていたことを恥じ、私たちに深々と頭を下げて謝罪してくれたのです。私たちはびっくり。しかも「本気でやっているときにふざけられたら、嫌な気持ちになるのは当然だ」とアイの気持ちを理解してくれました。話し合いは無事終わり、アイの表情に安堵の色が浮かんでいるのを見て、私は