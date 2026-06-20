＜マイヤーLPGAクラシック2日目◇19日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが進行している。海外メジャー「KPMG全米女子プロ」の前哨戦として位置づけられており、日本勢は12人が出場している。【写真】スマイル・シンデレラの片りん？シブコの高校時代115位タイで迎え、3試合連続の予選通過に向けて巻き返しを図った渋野日向子は、4バーディ・1ボギーの「69」とスコアを伸