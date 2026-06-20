◇W杯北中米大会1次リーグD組米国2―0オーストラリア（2026年6月19日シアトル）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグD組第2戦で、開催国の米国（FIFAランク17位）とオーストラリア（同27位）が対戦。試合終了間際の後半アディショナルタイムに主審が足をつり、試合が中断するハプニングが発生した。なお、試合は米国が2―0で制し、決勝トーナメント進出を決めた。試合は米国が前半11分にオウンゴールから先制。