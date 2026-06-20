◇プロ野球セ・リーグ 中日3-2巨人(19日、東京ドーム)中日は交流戦後、初戦で勝利。攻守にわたって貢献した村松開人選手が試合を振り返りました。2回にノーアウト満塁の場面で先制のタイムリーヒットを放った村松選手。「前のバッターたちがつないでいってくれてたので、初球から思い切っていこうと決めていた」と打席を振り返りました。1点差に迫られて迎えた6回には、二遊間に転がった打球をショートの村松選手がダイビングキャ