ソフトバンクは１９日の日本ハム戦（エスコン）に３―４で惜敗した。打線は今季初昇格の石塚が２点適時打を放つも、相手先発・伊藤の前に２点どまり。最終回の追い上げも及ばず、ここまで８戦全勝だった日本ハムに今季初黒星を喫した。そんな一戦で、小久保監督が「今日のポイント」として場面を上げ、苦言を呈したのが先発の大津亮介投手（２７）だった。試合前時点でリーグトップタイの７勝、３位の防御率１・４３を記録して