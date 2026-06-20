数字はウソをつかない。だからこそ、今の新井鯉には残酷だ。広島は１９日、ヤクルト戦（神宮）に２―９で大敗し、リーグ戦再開初戦を落とした。この敗戦で２３勝３７敗３分けの５位。借金は１４に膨らみ、４位ＤｅＮＡとは１・５ゲーム差、最下位・中日とは２ゲーム差と、下を気にしながら上を追う苦しい立ち位置に置かれている。勝負どころは両軍無得点の４回だった。先発のターノックがつかまり、連打でピンチを招くと、内野