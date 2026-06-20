虹色の帽子を巡る?違和感?が、ついにワシントンにまで波紋を投げかけた。米全国紙「ＵＳＡＴＯＤＡＹ」は１９日（日本時間２０日）、米司法省がジャイアンツの「プライドナイト」で起きた抗議行動を受け、メジャーリーグ機構（ＭＬＢ）に対する公民権侵害の可能性について調査を開始したと報じた。焦点は、ＬＧＢＴＱコミュニティー支援を掲げる球団イベントと、宗教上の信念を理由に異議を示した選手の扱いだ。発端は１２日