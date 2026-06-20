登山家の野口絵子が、22日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。野口絵子＝テレビ朝日提供世界的なアルピニスト・野口健を父に持つ絵子。父と同じ道を歩み、20代にしてヒマラヤの6,000ｍ級の山々を3つも制覇した。番組では、15歳ですでにキリマンジャロ登頂に成功した時の映像などを観ながら、いかに登山の世界が過酷かを父から教わったという裏話を披露する。そんな絵子は今年、