ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回のテーマは開運カレンダー「2026年6月21日（日）は大安×寅の日×夏至が重なる超開運日！」。金運にまつわる縁起の良い日とされる“寅の日”などそれぞれの由来や、この日にやると良いことなどを紹介します。2026年6月21日（日）は、大安・寅の日・夏至が重なる縁起の良い日曜日です。父の日とも重なるこの日、主