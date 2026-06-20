◆パ・リーグロッテ８―５楽天（１９日・ＺＯＺＯマリン）愛斗は三塁ベンチに座ったままの吉井監督の視線を全身に受けながら、大歓声に包まれた本拠のダイヤモンドを回った。４―４の同点で迎えた６回２死満塁で、柴田から左翼席に１号満塁弾。西武時代の２３年以来、３年ぶりの一発は自身初のグランドスラム。同年１２月の現役ドラフトで西武から獲得してくれた“恩師”の前指揮官に強烈な一撃を見舞った。「代打を出さずに