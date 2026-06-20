◇パ・リーグソフトバンク3―4日本ハム（2026年6月19日エスコンフィールド）ソフトバンク先発の大津は2発に泣き、2敗目を喫した。初回、先頭の水谷に先制のソロを浴びる。4回に2失点し、逆転された後の6回は先頭レイエスに痛い追加点を許した。7回7安打4失点と粘ったが、11試合目で初めてクオリティースタート（6回以上、自責点3以下）を逃した。「打たれたボールが高いボールが多かった。そこが悔しい」。7勝でハーラー