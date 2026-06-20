◇パ・リーグ日本ハム4−3ソフトバンク（2026年6月19日エスコンF）日本ハム・水谷が初回先頭打者アーチで勢いづけた。大津の甘く入ったスライダーを捉え、左中間席への3号ソロ。昨年8月20日のオリックス戦以来7度目の先頭弾で、6試合ぶりのアーチに「リーグ再開して最初の攻撃だったので、チームに勢いを持って来られるようにと思っていた」と胸を張った。左手首骨折から復帰後8試合で打率.281、2本塁打と好調で「微力な