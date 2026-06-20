奇跡の大逆転「この日一番の歓声でした」【写真を見る】“鍛えられた美太もも”のぞくショートパンツで…「山本有真」の私服姿スポーツ紙記者が振り返るのは、陸上日本選手権の初日に行われた女子5000メートル決勝である。この日は、北口榛花（28）が2年ぶりに優勝を飾った女子やり投げや花形種目の男子100メートル準決勝のほか、サッカー日本代表・久保建英のいとこで成長目覚ましい久保凛（18）も女子800メートル予選に出