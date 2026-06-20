◇パ・リーグソフトバンク3―4日本ハム（2026年6月19日エスコンフィールド）2点差の9回2死一、二塁で代打起用されたソフトバンクの柳町が、意地の右前適時打を放った。交流戦明けの空き日があったが、日本ハムの守護神・柳川の152キロをはじき返し「（間隔が）空いた中で不安はあったけど150キロを超える真っすぐをしっかりと捉えられた」と手応えを語った。これで1軍再昇格後、出場4試合連続安打と好調を維持している。