初めての訴訟急激に進歩する生成AI（人工知能）は人類にさまざまな恩恵をもたらす一方で、深刻な弊害が明らかになりつつある。声優たちが被っている権利侵害もその一つだ。【写真を見る】「声は商売道具。勝手に使うな」“NO MORE 無断生成AI”を訴える声優たちの姿芸能デスクが解説する。「最近、声優や俳優として活躍する津田健次郎（55）が裁判を起こしていたことが分かりました。昨年11月、津田は“声が無断で模倣され、