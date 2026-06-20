ソフトバンク・スチュワートが5勝目を目指し20日の日本ハム戦に先発する。前回11日の阪神戦は5回2/3を7安打2失点。交流戦で2勝したが、2戦連続でイニング途中でマウンドを降りて悔しい思いをしている。「自分本来のボールは投げられるようになってきていると思う。本来のストライク先行の投球をもう一度、自分に言い聞かせて投げていきたい」と意気込みを口にした。