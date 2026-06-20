【在阪テレビ局アナウンサーの「アナランド」】地元・大阪へ戻ってきて、水を得た魚のように輝きを増しているのがテレビ大阪・上原美穂アナウンサー（27）だ。NHK福井放送局から移籍したのが24年4月。丸2年が経過した。「福井もホントにいいところでした。優しい方ばかりで毎日、楽しかった。日本酒のおいしさも知りました。でも、やっぱり大阪は地元。友人も多いし、社内の空気感も自分に合ってるんじゃないかと思います」と