◇パ・リーグソフトバンク3―4日本ハム（2026年6月19日エスコンフィールド）ソフトバンクは19日に3―4と惜敗し、日本ハム戦の開幕からの連勝が8でストップした。今季初昇格し「6番・一塁」でスタメン出場した石塚綜一郎捕手（25）が4回に左前2点打を放つも逆転負け。石塚は他の3打席でいずれも三振に倒れ、うれしさと悔しさの入り交じる今季1軍初戦となった。チームはリーグ戦再開初戦を白星で飾れず2連敗となった。今季