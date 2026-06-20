大ネタに挑戦、江戸落語にもチャレンジしている桂治門（44）。24日の「初音寄席」（サンシビック尼崎）でまた新たな2席を披露する。これまで2カ月に1回だった「初音寄席」も月1回に増え、今回で62回目を数える。創作落語にも興味津々だが、現在は古典落語にどっぷり。中でも「珍しいネタをやりたい」と江戸落語からネタを探してきて、ストーリーは変えずに自分流、上方流にアレンジして演じている。これまで「水屋の富」「初