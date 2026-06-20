◇パ・リーグソフトバンク3―4日本ハム（2026年6月19日エスコンフィールド）右ふくらはぎを痛めているソフトバンク・周東が1点を追う9回に代打で登場し、最後の打者となった。12日のヤクルト戦で死球を受けて3戦ぶりの出場。2死一、二塁と舞台は整っていたが、強い当たりの二ゴロに倒れた。肉離れにつながるリスクがあるためベンチスタートだったが、「（打つ分には）大丈夫です」と話し、球場を後にした。